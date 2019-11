A carregar o vídeo ...

O encontro entre Flamengo e Vasco da Gama ficou muito longe de ser pacífico. Depois de mais de 100 minutos eletrizantes - 11 minutos de tempo-extra no total -, com oito golos (quatro para cada lado) e muitos lances polémicos, após o apito final ainda houve mais 'espetáculo'. Desta feita, com Ribamar, marcador do golo do Vasco já nos instantes finais, a 'provocar' Pablo Mari. Na resposta, o defesa do Flamengo não foi nada brando e a confusão instalou-se, com Jorge Jesus e João de Deus a terem de intervir. [Vídeo: Twitter/Globoesporte]

Provocações, empurrões e até Jorge Jesus teve de intervir no final do Flamengo-Vasco











