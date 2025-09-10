Sábado – Pense por si

10 de setembro de 2025 às 23:00Associated Press

Protestos violentos e exército na rua: o que se está a passar no Nepal?

Após dois dias de protestos violentos e de terem sido incendiados edifícios governamentais, o exército foi mobilizado para as ruas de Katmandu para restaurar a ordem. O correspondente da AP Binaj Gurubacharya explica o que se passa.

