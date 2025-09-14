Sábado – Pense por si

14 de setembro de 2025 às 16:39

Protestos na Geórgia exigem novas eleições

Dezenas de milhares de georgianos voltaram, este sábado, às ruas da capital, Tbilissi, para contestar o governo, acusado de travar a integração europeia e manipular as eleições com o apoio de Moscovo. Os manifestantes exigem eleições antecipadas e a libertação de opositores presos.

