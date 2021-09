Há 39 minutos

Protestos contra e a favor de Bolsonaro marcam Dia da Independência do Brasil

O Dia da Independência do Brasil, celebrado na terça-feira, ficou marcado por protestos a favor e contra o atual presidente brasileiro. Os apoiantes de Bolsonaro invadiram a avenida do Congresso e do Supremo Tribunal, em Brasília, e as manifestações contra o presidente brasileiro focaram-se nas mortes provocadas pela covid-19 e pela atual crise económica.