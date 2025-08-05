Sábado – Pense por si

Vídeos
05 de agosto de 2025 às 16:10

Produtores de café no Brasil ameaçam mudar de mercados caso negociações não impeçam aumento de tarifas dos EUA

O presidente norte-americano anunciou tarifas de 50% sobre as importações do café proveniente do Brasil a partir de 6 de agosto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h