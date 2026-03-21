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21 de março de 2026 às 09:50

Chuck Norris homenageado por fãs na Calçada da Fama em Hollywood

A estrela de Chuck Norris na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, foi centro de várias homenagens, com flores e uma estatueta simbólica deixadas por fãs. O tributo surge após a morte do ator norte-americano, esta quinta-feira.

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