Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de março de 2026 às 09:15

Espanha anuncia pacote de 5 mil milhões de euros para combater impacto da guerra no Irão

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, anunciou, esta sexta-feira, um pacote de cerca de 5 mil milhões de euros com medidas para travar os efeitos económicos da guerra no Irão. O plano inclui apoio às famílias mais vulneráveis e cortes nos impostos sobre a eletricidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)