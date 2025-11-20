Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025 às 16:53

Príncipes de Gales encontram-se com o urso Paddington

O príncipe e a princesa de Gales encontraram-se com o famoso urso Paddington durante um encontro com várias celebridades após o Royal Variety Performance, em Londres. O evento serve para arrecadar fundo para caridade.

