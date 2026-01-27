Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026

Primeiro-ministro da Índia reúne-se com líderes da UE antes da assinatura de acordo comercial histórico

Após quase duas décadas de negociações, a Índia e a União Europeia anunciaram, esta terça-feira, que chegaram a um acordo comercial. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a alta representante da UE, Kaja Kallas, estão reunidos em Nova Deli para assinar o acordo.

