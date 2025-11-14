Sábado – Pense por si

14 de novembro de 2025 às 21:38

Presidente da República quer ver fundamentação do pedido de fiscalização preventiva do PS sobre lei da nacionalidade

O Presidente da República disse esta sexta-feira que ainda não leu os decretos do parlamento sobre a lei da nacionalidade, mas que quer ver a fundamentação do pedido de fiscalização preventiva que o PS vai enviar ao Tribunal Constitucional.

