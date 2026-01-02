Sábado – Pense por si

02 de janeiro de 2026 às 11:14

Flores e velas para recordar as mais de 40 vítimas do incêndio em bar de estância de esqui na Suíça

Várias pessoas reuniram-se, na quinta-feira à noite, perto do bar Le Constellation no resort de esqui Crans-Montana, na Suíça, para homenagear as mais de 40 vítimas mortais do incêndio que deflagrou no estabelecimento noturno na passagem de ano.

