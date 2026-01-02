Sábado – Pense por si

02 de janeiro de 2026 às 11:18

Autoridades suíças continuam a investigar incêndio fatal em bar nas celebrações de Ano Novo

Os investigadores suíços continuam a investigar para apurar as causas do incêndio que deflagrou num bar numa estância de esqui nos Alpes, que matou mais de 40 pessoas e fez mais de uma centena de feridos.

