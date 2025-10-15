Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de outubro de 2025 às 18:03

Presidente da República não se pronuncia sobre OE em homenagem às vítimas dos incêndios de 2017

A discussão sobre o Orçamento de Estado para 2026 está agendada para 28 de outubro e a votação global final vai acontecer a 27 de novembro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30