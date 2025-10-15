Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de outubro de 2025 às 17:55

Presidente da República destaca melhoria da prevenção de incêndios desde 2017

Apesar das melhorias, Marcelo Rebelo de Sousa considera que ainda há aspetos a melhorar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente