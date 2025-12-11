Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de dezembro de 2025 às 12:50

Presidente da CIP desafia UGT e CGTP a juntarem-se a patrões e apresentarem proposta de revisão laboral conjunta

Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, afirmou, em entrevista ao canal Now, que "tem havido da parte dos parceiros sociais uma falta de vontade de haver um acordo” e desafiou patronato e sindicatos a juntarem-se.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.