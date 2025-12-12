Sábado – Pense por si

12 de dezembro de 2025 às 22:31

Gouveia e Melo acusa adversários de pertencerem à Maçonaria: "Andam a tentar salpicar a minha farda branca"

O candidato presidenical diz que há vários elementos no Governo e candidatos à Presidência da República que pertencem à Maçonaria.

