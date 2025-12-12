Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de dezembro de 2025 às 23:00

Militares da Guardia Civil têm quatro novos colegas robôs

A Guardia Civil espanhola adicionou mais quatro robôs às suas unidades de desativação de bombas e defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Os robôs podem operar em espaços muito pequenos, reforçando a capacidade operacional e proteção das equipas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana