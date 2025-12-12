Sábado – Pense por si

12 de dezembro de 2025 às 22:00Associated Press

Moradores resgatados de helicóptero durante cheias históricas em Washington

As chuvas torrenciais que têm atingido o estado norte-americano de Washington, que está em estado de emergência, provocaram inundações históricas. Um vídeo da Guarda Costeira dos EUA mostra moradores da cidade de Sumas a serem resgatados de helicóptero

