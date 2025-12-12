Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de dezembro de 2025 às 18:50

Vídeo mostra alces a atravessar campo de futebol totalmente alagado nos EUA

As chuvas torrenciais deixaram o estado norte-americano de Washington em estado de emergência e várias zonas totalmente inundadas. Um vídeo amador mostra uma manada de alces a atravessar um campo de futebol americano totalmente inundado em Snoqualmie.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana