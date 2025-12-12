Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de dezembro de 2025 às 21:00Associated Press

Trabalhadores italianos em greve geral para exigir alterações ao orçamento para 2026

Milhares de trabalhadores estão esta sexta-feira em greve geral em Itália, em protesto contra o orçamento para o próximo ano e para exigir melhores serviços públicos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h