Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de dezembro de 2025 às 16:36

Na Faixa de Gaza torceu-se pela seleção da Palestina na Taça das Nações Árabes

Dezenas de pessoas reuniram-se em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, esta quinta-feira, para assistir ao jogo entre a Palestina e a Arábia Saudita para a Taça das Nações Árabes. A seleção da Palestina, apurada pela primeira vez para os quartos de final, perdeu a partida por 2-1.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.