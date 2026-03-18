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18 de março de 2026 às 12:28

Prédio reduzido a escombros após ataque em Beirute

Um ataque aéreo atingiu um edifício residencial no centro de Beirute, no Líbano, esta quarta-feira, deixando-o completamente destruído.

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