28 de fevereiro de 2026 às 20:26

Prédio civil atingido por ataque com míssil no Bahrein

Imagens mostram um edifício residencial danificado após ter sido atingido durante os ataques com mísseis registados no Bahrein, numa nova escalada do conflito no Médio Oriente que já está a afetar várias zonas da região.

