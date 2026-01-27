Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 17:52

“Precisamos de nos unir”: Melania Trump apela à união em plena crise em Minneapolis

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, apelou, esta terça-feira, à “união” da população norte-americana, enquanto os protestos e manifestações contra a ação do ICE continuam em todo o país.

