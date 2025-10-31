Sábado – Pense por si

31 de outubro de 2025 às 22:25

Por que estamos todos a falar do vestido transparente de Sydney Sweeney?

O naked dress tem décadas de história, de Kate Moss a Rihanna. Ainda assim, o vestido da atriz norte-americana tornou-se tema nacional. O que mudou não foi o tecido, mas o olhar que lançamos sobre quem o veste.

