Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de agosto de 2025 às 19:39Associated Press

Por que é que a Crimeia é tão importante nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia?

A Crimeia, uma península ucraniana anexada pela Rússia em 2014, está no centro das negociações para um acordo de paz entre a Rússia e Ucrânia. A jornalista Emma Burrows, da Associated Press, explica a importância desta península.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)