Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de novembro de 2025 às 12:04

Pónei do tamanho de cão conquista visitantes em centro de resgate no Reino Unido

Um ponéi que nasceu num centro de resgate em Yeovil, no Reino Unido, com um tamanho idêntico ao de um cão da raça Springer Spaniel, está a fazer sucesso. O animal está na lista para adoção.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.