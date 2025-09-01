Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de setembro de 2025 às 22:14

Polícia norte-americana usa dispositivo imobilizador de veículos para travar carro roubado em andamento

Autoridade de Livonia, uma cidade do Michigan, EUA, utilizou um Grappler para apanhar um veículo roubado. Três pessoas foram detidas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30