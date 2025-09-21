Sábado – Pense por si

21 de setembro de 2025 às 16:31Associated Press

Polícia dispara gás lacrimogéneo contra manifestantes do grupo 'Geração Z' no Peru

Centenas de jovens, de um grupo autoproclamado de ‘Geração Z’, reuniram-se numa praça central, na capital do Peru, Lima, este sábado. O protesto terminou em confrontos com a polícia, quando tentavam marchar em direção ao palácio do governo para pressionar as suas reivindicações.

