Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de janeiro de 2026 às 13:45

Pisadelas arrepiantes em jogo de râguebi em Portugal: árbitro deixou o lance seguir

O encontro da Divisão de Honra, principal campeonato português de râguebi, que no sábado colocou frente a frente o São Miguel e a Académica, em Coimbra, ficou marcado pelas pisadelas sofridas por Nicolas Bertoldi, atleta argentino do São Miguel, num momento em que se encontrava no chão. O brasileiro Mateus Wolf, capitão da Briosa, conseguiu escapar à disciplina do árbitro, mas imagens correm nas redes sociais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana