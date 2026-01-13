Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 12:38

Villas-Boas critica declarações de Varandas: "Ofensivas para o bom nome do FC Porto”

André Villas-Boas esteve esta terça-feira na Livraria Lello, no Porto, para a cerimónia dos 120 anos daquele espaço. Aos jornalistas, o presidente do FC Porto voltou a deixar críticas às declarações de Frederico Varandas e condenou também o comportamento da APAF.

