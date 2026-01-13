Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 15:00

Famílias e primeira-ministra recebem prisioneiros italianos libertados pela Venezuela

Dois italianos que estavam presos em Caracas desde 2024 chegaram a Roma esta terça-feira de manhã, após terem sido libertados. Alberto Trentini, trabalhador humanitário, e Mario Burlò, empresário, foram recebidos pelas famílias e pela primeira-ministra, Giorgia Meloni.

