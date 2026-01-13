Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 14:46

Cotrim acusado de assédio sexual: "Ao ter reação tão irritada passa uma mensagem de silenciamento"

Uma ex-assessora da Iniciativa Liberal acusou o candidato à presidência da República João Cotrim de Figueiredo de assédio sexual. Cotrim de Figueiredo negou as acusações e disse que vai avançar com uma queixa por difamação. Esta terça-feira 30 mulheres garantiram numa carta aberta que nunca viveram atitudes inadequadas por parte de Cotrim.

