13 de janeiro de 2026 às 13:00

Centenas de agricultores franceses levam tratores para o centro de Paris em protesto contra o acordo UE-Mercosul

Centenas de agricultores voltaram a levar os tratores para a centro da capital francesa, esta terça-feira, em protesto contra o acordo entre a União Europeia e a Mercosul, que deverá ser assinado a 17 de janeiro.

