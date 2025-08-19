Sábado – Pense por si

19 de agosto de 2025 às 17:16Associated Press

Piloto grava imagens no olho do furacão Erin

A 403.ª unidade da Força Aérea dos EUA divulgou imagens que mostram um dos seus aviões a entrar no olho do furacão Erin.

