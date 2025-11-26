Sábado – Pense por si

26 de novembro de 2025 às 15:33

Peru perdoado por Trump deu o ar da sua graça na sala de imprensa da Casa Branca

Um dos dois perus que o presidente dos EUA, Donald Trump, perdoou na tradicional cerimónia do perdão dos perus, que antecede o feriado do “Thanksgiving”, fez uma aparição na sala de imprensa antes da cerimónia.

