02 de dezembro de 2025 às 13:05

Peregrinos reúnem-se em frente a hospital que Papa Leão XIV vai visitar no Líbano

No último dia de visita oficial ao Líbano, esta terça-feira, o Papa Leão XIV vai visitar o hospital De La Croix, nos arredores de Beirute. Esta unidade hospitalar é especializada no tratamento de pessoas com problemas psicológicos.

