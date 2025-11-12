Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 19:40Associated Press

Pelo menos 38 mortos em queda de autocarro no Peru

Acidente ocorreu na autoestrada Panamericana Sur, na região de Arequipa.

