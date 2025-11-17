Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 19:23

Chuvas intensas provocam inundações em Itália

Várias regiões do nordeste italiano sofreram grandes inundações, esta segunda-feira, devido à chuva intensa. Os bombeiros tiveram de realizar dezenas de operações de resgate.

