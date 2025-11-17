Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 22:53

Navio ucraniano em chamas após ataques russos na fronteira com a Roménia

Duas aldeias romenas foram evacuadas, esta segunda-feira, depois de um incêndio num cargueiro carregado com gás de petróleo liquefeito do lado ucraniano. O incidente ocorreu na sequência de ataques russos a infraestruturas portuárias, junto à fronteira.

