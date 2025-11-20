Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de novembro de 2025 às 14:38

PCP defende que encerramento da neonatalogia no Dona Estefânia vai “reduzir a capacidade do SNS”

A líder parlamentar do partido recordou que o encerramento das urgências de ginecologia e de obstetrícia ameaça o direito à saúde dos utentes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h