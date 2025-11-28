Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de novembro de 2025 às 13:40

“Paz não depende das ameaças da Rússia”: Zelensky diz que continua a trabalhar num plano

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, esta quinta-feira, que o caminho para a paz deve ser definido pela comunidade internacional e não pelas “ameaças ou ultimatos” de Moscovo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana