Sábado

28 de novembro de 2025 às 15:15

Papamóvel transformado em clínica móvel para crianças em Gaza

O papamóvel utilizado pelo Papa Francisco durante uma visita à Palestina foi transformado numa clínica pediátrica móvel para dar assistência a crianças feridas na Faixa de Gaza.

