28 de novembro de 2025 às 13:42

“Ainda não conseguimos identificar algumas vítimas mortais”: prosseguem buscas após incêndio em Hong Kong

O secretário de segurança de Hong Kong, Chris Tang, comunicou à imprensa que as buscas por vítimas do incêndio que devastou um complexo residencial em Tai Po continuam. O fogo, que deflagrou na quarta-feira, só foi declarado totalmente extinto na manhã desta sexta-feira.

