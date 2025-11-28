Sábado – Pense por si

28 de novembro de 2025 às 14:45

Papa Leão XIV aplaudido durante visita a catedral em Istambul

O Papa Leo XIV foi recebido com aplausos, esta sexta-feira, ao chegar à Catedral do Espírito Santo, em Istambul, onde encontrou bispos e responsáveis da Igreja, no arranque do segundo dia da visita à Turquia e ao Líbano.

