28 de novembro de 2025 às 15:05

Chuvas fortes provocam mais de 40 mortos no Sri Lanka

O Sri Lanka suspendeu comboios de passageiros e fechou estradas em algumas partes do país, esta quinta-feira, devido a deslizamentos de terra e inundações provocadas por chuvas fortes, que causaram mais de 40 mortos e dezenas de feridos.

