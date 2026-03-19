Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de março de 2026 às 10:30

Incêndio de grandes dimensões após ataque a campo de gás natural de no Irão

O campo de gás natural de South Pars, no Irão, foi atingido por ataques aéreos esta quinta-feira. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, já alertou para as consequências que podem “atingir o mundo inteiro”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)