25 de novembro de 2025 às 10:29

Passageiros de avião comercial informados que operações aéreas estão encerradas em Lisboa devido à parada militar

A parada militar que decorre esta manhã na Praça do Comércio, no âmbito das comemorações do 25 de novembro, levou ao encerramento das operações aéreas no Aeroporto de Lisboa. Neste áudio ouvimos um piloto de um avião comercial a informar os passageiros sobre as razões do atraso.

