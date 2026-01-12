Sábado – Pense por si

12 de janeiro de 2026 às 14:53Associated Press

Trump ironiza: “A defesa da Gronelândia são dois trenós puxados por cães”

Em declarações aos jornalistas no Air Force One, este domingo, enquanto falava sobre a Gronelândia, o presidente dos EUA, Donald Trump, desvalorizou a defesa deste território dizendo que consistia em “dois trenós puxados por cães.”

