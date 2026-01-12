Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de janeiro de 2026 às 16:55

Do cinema aos palcos: o que ver e ouvir em 2026 

Gonçalo Correia, editor do GPS da revista Sábado, deixa-lhe seis sugestões de filmes, séries e espetáculos para ver e ouvir este ano.  

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30